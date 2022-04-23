Новая версия игры Toca Life: World объединила все продукты компании Тока Бока в одну целую виртуальную экосистему. Главной особенностью приложения стала возможность перемещения персонажей, в том числе животных, по различным локациям. Для создания личной истории персонажа теперь доступен весь вымышленный мир.

Геймплей

Игра сохранила все мультипликационные характеристики, что делает ее яркой и понятной ребенку. По сравнению с мультсериалом игра дает полную свободу выбора. Предварительно игрок попадает в вымышленный город. После создания первого персонажа игровое пространство переносит его в квартиру.

В дальнейшем потребуется посещать остальные локации и заниматься обустройством быта. Важной особенностью игры будет самостоятельное неограниченное влияние игрока на сюжет, то есть он сам может писать историю персонажей и их любые действия.

Особенности

Одним из плюсов будет полноценная русификация, которая в сочетании с простым управлением делает игру понятной для ребенка. Преимущества версии:

простой увлекательный геймплей;

возможность познакомить детей с окружающим миров в яркой красочной форме;

свобода действий;

есть редактор для создания персонажей, а также большое количество готовых героев;

большой выбор любых предметов быта;

наличие встроенных мини-игр и головоломок, которые помогают развиваться;

не нужно подключение к интернету, так как после скачивания версии игра переходит в офлайн режим.

Игра дала объединить в себе все плюсы серии, что сделало ее востребованной для лиц любого возраста.

Описание мода

Toca Life: World Меню Мод: все открыто содержит в себе полноценную версию игры. Бесплатно доступны все локации на картах, персонажи и возможности, а также все предметы мебели, в том числе те, которые предоставляются в стандартной серии только на платной основе. Через меню мода можно увеличить в три раза скорость игры. Доступны бесконечные подарки в здании почты.

Скачать Toca Life World на Андроид бесплатно

Для установки мода потребуется скачать APK файл. Далее нужно провести установку и запустить игру. Кэш встроен.

Взломанные версии: Скачать Toca Life: World 1.53 Мод apk | 517 MB Особенности мода: все открыто, встроенный кэш.